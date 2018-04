Verdeeldheid over zomerse talkshow bij RTL

Twee maanden voor de start van het WK voetbal is er nog altijd onduidelijkheid over de zomershow van RTL. De heren van Voetbal Inside zouden deze zomer een WK-praatprogramma doen op RTL 4 maar er is veel verdeeldheid, zowel bij RTL als het trio zelf.

Quote Als RTL het wil, doen we het gewoon Wilfred Genee Komt de talkshow er of niet? Het antwoord op die vraag laat nog steeds op zich wachten. De transfer van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen naar John de Mols Talpa brengt verdeeldheid met zich mee. Zo moeten de drie nog altijd gissen naar het format van het beoogde programma. Wordt er vol ingezet op het WK en het voetbal, of krijgt de uitzending ook het karakter van een algemene talkshow à la RTL Summer Night, dat Beau van Erven Dorens afgelopen zomer nog presenteerde?



Helder is wel dat RTL met de drie heren in de maag zit. Enerzijds zijn de mannen van Voetbal Inside (RTL 7) goed voor de kijkcijfers, aan de andere kant roepen ze wat ze willen op de zender, waarvan ze op 1 augustus afscheid nemen. Formeel zijn de drie in elk geval verplicht om zich aan het contract te houden. ,,En als RTL het wil, doen we het gewoon”, stelt presentator Wilfred Genee.

Moeilijk

Collega Johan Derksen is een andere mening toegedaan. Ook hij stelde eerder zijn contract te respecteren, maar de zin ontbreekt, zo liet hij vrijdagavond duidelijk weten tijdens de uitzending van Voetbal Inside. ,,Ik zou het op prijs stellen als RTL het volle verstand zou hervinden. Als je een dagprogramma moet maken over Oranje dan is dat al hartstikke moeilijk. Nu heb je een WK waar Oranje niet eens bij is. Als Marokko eruit is, waar nog Nederlandse jongens in spelen, en België eruit is waar we nog iets mee hebben, dan valt er niets meer te praten.''

,,Dan moeten we zijpaden bewandelen. Dan gaan we mensen beledigen en heeft RTL elke dag een advocaat over de vloer. Het zou heel dom zijn als RTL dit doorzet. Het kan nooit een leuk programma worden, want je zit anderhalf uur over niets te praten. Wij zouden dat nog kunnen, maar het is onverantwoord. Het probleem van RTL: ze hébben niemand, dus moeten die klootzakken van Voetbal Inside het maar doen.”

Uitsluitsel

,,Deze week hopen we uitsluitsel te kunnen geven”, laat een woordvoerder van RTL weten. Overigens is het afscheid van Voetbal Inside geen reden om af te zien van Europa League-voetbal. De zender gaat nog altijd voor de rechten op het open net.