Verdriet bij RTL Boulevard spat van het scherm, maar de liefde voor De Vries overheerst

VideoMet trillende stem en zichtbaar aangedaan opende Vivienne van den Assem vanavond RTL Boulevard , dat geheel in het teken stond van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever overleed vandaag op 64-jarige leeftijd, nadat hij vorige week was neergeschoten. ,,Dit is de uitzending waarvan wij hoopten dat we hem nooit hoefden te maken”, zei ze met een brok in haar keel.

Bracht het team van RTL Boulevard vorige week nog een hommage aan De Vries, die op dat moment lag te vechten voor zijn leven, vanavond was het intense verdriet van zijn collega’s door het scherm van de televisie heen te voelen. ,,Het is de uitzending waarvan wij hoopten dat we hem nooit hoefden te maken”, opende Vivienne van den Assem met een brok in haar keel de uitzending.. Luuk Ikink stond haar bij. ,,Het is zo surrealistisch dat hij er niet meer is.”

Volledig scherm Vivienne van den Assem en Luuk Ikink presenteerden de uitzending vanavond. © RTL

Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland, had afgelopen week af en toe contact met Royce, de zoon van Peter R. de Vries. ,,We hadden écht hoop met z’n allen. Er waren ook kleine stapjes waarvan we dachten: wie weet... Maar gisteren kregen we al de eerste signalen dat het niet goed ging en dat we ons toch moesten voorbereiden op wat er vandaag gebeurd is.” Vanochtend kreeg de redactie van RTL Boulevard het verdrietige bericht. ,,De familie heeft ons gevraagd om het bericht de wereld in te sturen.” Toen Van der Vorst het overlijdensbericht zwart op wit zag, drong het nieuws pas echt goed tot hem door. ,,Dan breekt iedereen,” zegt hij over zichzelf en zijn Boulevard-collega’s. ,,Dit was een hele nare week. We zijn zo verdrietig met z’n allen.”

Vanuit een studio op het Hilversumse Mediapark hadden onder meer Marc van der Linden, Peter van der Vorst, Marieke Elsinga, Albert Verlinde en Arno Kantelberg zich verzameld om een laatste ode aan de misdaadjournalist te brengen. ,,Ik ben al heel de dag sprakeloos. Wat moet je zeggen? Ik weet het gewoon niet”, zei Ikink. ,,Er is bij ons ontreddering. Maar hoe moet dat wel niet bij zijn familie, vrienden en kinderen zijn?”, vroeg de presentator zich af.

Volledig scherm Luuk Ikink in de special van RTL Boulevard. © RTL

Herinneringen

Een voor een haalden de studiogasten herinneringen op aan De Vries. Zo blikte Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg terug op een interview dat hij ooit met De Vries had. ,,Charles Aznavour zong ooit in het Frans: ik was 20 jaar. En Peter is altijd 20 jaar gebleven.” Kantelberg kon zijn tranen vervolgens niet bedwingen. Snikkend: ,,Ik heb hier een interview met hem liggen dat ik zelf met hem heb gevoerd. En daar gaat het over zijn nieuwsgierigheid. Er staat onder 15 mei 1992. En hij zegt: ik ben nieuwsgierig, dat is wat mij drijft. En hij is altijd die 20-jarige journalist gebleven. Nieuwsgierig, daadkrachtig, onverschrokken. Vol energie, eigenwijs, stronteigenwijs. Wij mensen zijn allemaal twijgjes, wij bewegen mee. Maar hij was een soort eik, onverstoorbaar en volhardend. Maar uiteindelijk, dacht ik vanmiddag: uiteindelijk toch die jongen van 20. Altijd.”

Ook Marieke Elsinga blikte terug op haar momenten met De Vries. ,,Ik merk dat ik heel erg moet wennen aan dat we in de verleden tijd praten. Vorige week heb ik per ongeluk tijdens RTL Boulevard soms in de verleden tijd gepraat, vanavond zal dat soms in tegenwoordige tijd zijn.”



Daarna haalde ze een warme herinnering op: het moment dat De Vries haar spontaan kledingadvies gaf. ,,Hij zat voor de uitzending altijd Het Parool te lezen op de bank. En op een gegeven moment kwam ik dan achter dat gordijntje vandaan en zei hij: ‘Nou, ik vond dat rode jurkje eigenlijk leuker staan.’ Toen dacht ik: gaat Peter R. de Vries zich nou met mijn kleding bemoeien?” Toch koos ze die avond voor het rode jurkje. Vanaf dat moment vroeg ze hem vaker advies. ,,Dan zei ik: zal ik vanavond de blauwe doen of toch maar de lila? En dan gaf hij zijn mening en deed ik dat aan. Dat zijn hele fijne, warme herinneringen aan deze mooie man.” De Vries had onlangs nog een boodschap voor haar ingesproken, die Elsinga pas maandag, op haar verjaardag, te horen kreeg van haar collega bij Qmusic, Mattie Valk. Het emotioneerde haar opnieuw. ,,Hij zei: maak er een crimineel goede verjaardag van. Écht attent.”

Afscheidsdienst

Albert Verlinde omschreef het gemis van De Vries in felle bewoordingen: ,,Vorige week was het een hommage, in de hoop dat het goedkwam. Nu zit ik hier in een soort afscheidsdienst.” Even later: ,,In wat voor k*tfilm zijn we terechtgekomen? We zijn niet zijn intimi of familie maar we zijn wel zijn televisiefamilie. We hadden hier liever niet willen zitten, maar nu we hier zitten gaan we recht doen aan de man.”

Volledig scherm Albert Verlinde, Marieke Elsinga en Arno Kantelberg. © RTL

Herdenken

Naast alle herinneringen, kwamen ook diverse vrienden en collega’s van De Vries aan het woord in de uitzending. Kees van der Spek bijvoorbeeld, die het nog nauwelijks kan bevatten dat zijn goede vriend is overleden. ,,Ik heb alles bij hem geleerd. Ik ken hem sinds 1 januari 1996, de dag waarop ik bij hem kwam werken. Tot mei 2012 hebben we samengewerkt en zagen we elkaar vaker dan onze vrouwen.”



Het team van RTL Boulevard heeft vanmiddag op de plek van de aanslag afscheid genomen van hun gewaardeerde collega. De plek, waar inmiddels een bloemenzee voor De Vries ligt, werd tijdelijk afgezet voor het team.

,,Het is intens verdrietig en hij zal worden gemist. Namens ons enorm veel sterkte voor zijn familie en alle dierbaren”, sloot Van den Assem, wederom met een brok in haar keel, de uitzending af.

