Verdrietige Adele videobelt met fans na afblazen Vegas-shows

Adele zou tot en met 16 april optreden in Las Vegas. De zogenoemde ‘residency’ kon niet doorgaan door vertragingen vanwege het coronavirus en besmette crewleden. ,,Ik ben er kapot van. Ik vind het vreselijk dat het zo lastminute is. We zijn al meer dan dertig uur wakker om een oplossing te bedenken maar we hebben geen tijd meer. Ik ben heel erg van slag en ik schaam me enorm”, zei de zangeres vrijdag in een video. Het is nog niet bekend wanneer de concertreeks wordt ingehaald.