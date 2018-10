‘Verdwenen’ Gigi Ravelli toch weer terug in de spotlights

De geruchten ging al wat langer, maar nu is officieel bevestigd dat voormalig soapactrice Gigi Ravelli (36) - Lorena Gonzalez in GTST - een kleine rol heeft in de nieuwe speelfilm All You Need Is Love . Ravelli verdween in 2014 uit de spotlights wegens haar relatie met multimiljonair Roger Hodenius, de grote man achter het bedrijf Flow Traders .

Volgens regisseur Will Koopman heeft Ravelli in de film een bescheiden aandeel. Koopman vertelde aan RTL Boulevard erg onder de indruk te zijn van het komische talent van de oud-actrice. ,,Ze is ook nog de beste vriendin van mijn zoon. Redenen genoeg om haar een rolletje aan te bieden. Gelukkig zei ze ja.”

Hodenius en de half Italiaanse blondine trouwden in 2016 in besloten kring op Ibiza waar ze ook een villa bezitten. Ravelli stopte met acteren en haar carrière, omdat de schatrijke Hodenius liever onopvallend blijft. Zo wordt het Instagramaccount van Ravelli al jaren niet meer gebruikt en verschijnt ze niet meer op showbizzfeestjes.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Gigi speelt in de film een stewardess © screenshot Dutch Filmworks

Hodenius was overigens al eerder getrouwd. Hij zou een tijdje in het Amsterdamse Conservatorium Hotel hebben gewoond nadat zijn toenmalige echtgenote hem in 2013 uit huis had gezet. Ravelli en Hodenius leerde elkaar vervolgens in datzelfde hotel kennen. Quote-500 lid Hodenius, zijn vermogen wordt geschat op minstens 370 miljoen euro, heeft voor een kleine twee miljoen euro een nieuw liefdesnestje voor hem en zijn Gigi aangeschaft aan de Amsterdamse Prinsengracht. Daar zouden de twee nog steeds wonen. Volgens Quote rust er geen hypotheek op het riante stulpje. Roger zou voor viervijfde deel eigenaar zijn en Gigi zou eenvijfde deel hebben betaald. Of haar deelname aan All You Need Is Love een eenmalige gebeurtenis is, is onbekend.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Gigi Ravelli en haar vriend Roger Hodenius © Brunopress

Liefdesverhaal

Waldemar Torenstra en Aniek Pheifer spelen in de film het koppel Gerco en Sandra. Hun verhaallijn is geïnspireerd op een beroemd item uit het programma All You Need is Love (AYNIL). Een jongen bedacht samen met Robert ten Brink een waanzinnig plan om een meisje waar hij stiekem verliefd op was mee uit te vragen. Tijdens een concert van Normaal reed hij met een motor het podium op, waarna Robert het meisje erbij haalde en de jongen haar mee uit vroeg. Ten overstaan van duizenden mensen zei hij meisje tot ieders verbazing: ‘nee ik heb al een vriend’, waarna de jongen zwaar teleurgesteld afdroop.

In de film is het 25 jaar later en wil een redacteur van AYNIL Sandra en Gerco opnieuw proberen samen te brengen. Eerder werd al bekendgemaakt dat Fedja van Huêt de rol van de op Robert ten Brink geïnspireerde Dr. Love gaat spelen.

Lees verder onder de trailer

De film speelt zich af aan de vooravond van de befaamde kerstspecial, als Dr. Love plotseling verdwijnt. Hij is na het overlijden van zijn vrouw zijn geloof in de liefde kwijt geraakt en vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht ter nagedachtenis aan zijn geliefde. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en de voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host.