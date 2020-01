Vergeet de talkshowoorlog, kijk De Villamoord

Laten we de talkshowoorlog even vergeten. Het meest interessante programma dat deze week te zien is rond de klok van 22.15 uur is de driedelige documentaire De Villamoord op NPO 2. Zeker niet de makkelijkste kost en eigenlijk allesbehalve een aanrader vlak voor het naar bed gaan. Want als brave burger die netjes op tijd zijn belastingformulier invult, een keer per week de kliko naar de stoep rolt en al zenuwachtig wordt van een keertje dubbel parkeren, doe je na het kijken gegarandeerd de eerste uren geen oog dicht. Het idee dat negen mannen vijf tot twaalf jaar onschuldig in de cel kunnen zitten in een land als Nederland is gewoon niet te bevatten. Zelfs niet na bewezen justitiële dwalingen als De Schiedammer parkmoord, de zaak Lucia de B. en De Puttense moordzaak.