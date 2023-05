‘Vergeetachtige’ Lana Del Rey vraagt het publiek mee te zoeken naar haar e-sigaret

Lana deelde haar ‘drama’ met het publiek op het MITA Festival, zaterdag in Rio De Janeiro. Haar eerste live optreden in meer dan drie jaar. Terwijl de zangeres en haar band het nummer Norman F-ing Rockwell inzetten, vroeg ze de toeschouwers om hulp. ,,Als je mijn vape op het podium ziet? Kun je mijn vape op het podium vinden?”

In een video van het moment is Del Rey te horen terwijl ze praat met iemand die vooraan staat. ,,Is dat zo? Maar waar? Oh, helemaal onderin?” zegt ze. Maar ze is niet van plan om van het podium te klimmen en aanvaart dat ze haar nicotine-apparaatje kwijt is. ,,Fuck it.”

Het is niet voor het eerst dat de zangeres, die in 2011 doorbrak met de hit Video Games, haar elektronische sigaret kwijtraakt op de bühne. Volgens Page Six was ze haar ‘vaper’ al eens vergeten of kwijtgeraakt tijdens een concert in het Amerikaanse Portland in 2019. Del Rey pauzeerde toen haar optreden om het ding terug te vinden. Tevergeefs: ze vond de sigaret niet en na wat gefrustreerd gevloek ging ze verder met haar concert.

Het MITA Festival betekende naar verluidt Del Rey’s eerste volledige concert sinds november 2019. Sindsdien verscheen ze alleen in tv-programma’s als The Late Show With Stephen Colbert en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en deed ze dit jaar een gastoptreden bij de band Bleachers op het High Water Festival.

