Verguisde Spaanse oud-koning Juan Carlos zit in Verenigde Arabische Emiraten

De gepensioneerde vorst vertrok eerder deze maand uit Spanje, maar het was aanvankelijk onduidelijk waar hij zich precies bevond. Dat leidde tot veel speculatie over zijn verblijfplaats. Hij zou volgens sommige geruchten in Portugal of de Dominicaanse Republiek zitten, maar de autoriteiten in die landen verklaarden van niets te weten.



Spaanse media wisten later te achterhalen dat de vader van koning Felipe met een privévliegtuig naar Abu Dhabi was gevlogen. Daar zou hij zijn intrek hebben genomen in een chique hotel. Het Spaanse koningshuis had dat toen niet bevestigd.



Spanje en Abu Dhabi hebben overigens een uitleveringsverdrag. Dat heeft de vorst jaren geleden zelf ondertekend.