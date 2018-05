Verhoeven is hét grote voorbeeld voor Cannes-ontdekking Félix Maritaud

Maritaud had geen moeite met het grote aantal naaktscènes in de film, vertelt hij tijdens een interview aan de boulevard. ,,Ik heb een opleiding gevolgd tot visual artist", vertelt hij. "Daar heb ik geleerd om naakt te durven zijn, en om met naakt te werken voor opdrachten. Ik heb er geen problemen mee als mensen mij naakt zien; het hoort bij het leven. Iedereen in de wereld heeft seks, dus het zit ook in films. Films representeren het echte leven."

Een groot voorbeeld in dat opzicht is regisseur Paul Verhoeven, vertelt de acteur enthousiast. ,,Ik hou enorm van Turks Fruit en van Spetters, vooral vanwege de manier waarop naaktheid en seksualiteit wordt weergegeven." Hij beschrijft een scène uit Spetters: ,,Twee hoofdpersonages hebben net seks gehad en de vrouw speelt achteloos met de pik van de man terwijl ze praten over hele andere dingen dan seks. Dat vond ik een prachtige scène. Want zo is het in het echte leven ook nadat je seks hebt gehad: je ligt samen naakt in bed en praat over heel andere dingen. Maar in films zie je dat maar zelden."

Ontdekkingen

Maritaud wordt een van de ontdekkingen van Cannes genoemd; vorige jaar was de jonge acteur te zien in het veelbekroonde aids-drama 120 BPM. ,,Ik werkte eerst als kok en visual artist. Ik ben bij toeval ontdekt in een bar; ik heb er nooit van gedroomd om acteur te worden. Maar zodra ik op een set stond, merkte ik dat dit bij mij past. Ik voelde mij gelukkig." Hij heeft de smaak te pakken en zijn ambitie kent nu geen grenzen meer. ,,Ik zou niets liever willen dan de nieuwe James Bond worden. Haha, ik denk dat het tijd wordt voor een James Bond met Franse roots, het is 2018, time's up! Of anders de bad guy, daar neem ik ook wel genoegen mee."