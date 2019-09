Verleidster Angi: Orpheo vindt mij gevaarlijk

Doodsoor­zaak van 18-jarig zusje Louis Tomlinson bekend

16:33 Het zusje van voormalig One Direction-lid Louis Tomlinson (27), Félicité Tomlinson (18), is overleden aan een overdosis. De tiener had een mix van cocaïne en de pijnstillers alprozolam en oxycodon in haar bloed. Dat werd vandaag bekendgemaakt door Britse media.