Verleidster Yana vertrekt uit Temptation Island: Ik amuseerde me totaal niet

,,Ik heb zelf gevraagd aan de producenten of ik weg mocht, en dat is in samenspraak dus ook gebeurd'', begint Yana haar video. De reden is duidelijk voor de 'Oostendse nagelstyliste met 670 cc aan humor'. ,,Ik amuseerde mij er totaal niet en verveelde me. Ik vroeg me af wat ik daar in godsnaam deed en ben maar naar huis gegaan'', vervolgt ze. ,,Geen enkele andere reden klopt, stop dus maar met redenen verzinnen'', besluit de verleidster.