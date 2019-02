Verliefd op Cuba sleept razendsnel Gouden Film in de wacht

De film is in het hele land te zien vanaf 14 februari, maar werd de avond ervoor ook gedraaid op Ladies Night-avonden. Het is de eerste keer dat de prijs in 2019 wordt vergeven.



In Verliefd op Cuba wordt het verhaal van Loes verteld. Zij ontvangt een telefoontje van de Cubaanse ambassade en hoort dat haar dochter gaat trouwen met een Cubaan. Ze boekt direct een vlucht naar Havana om het huwelijk te voorkomen, want ze is bang dat de man in kwestie enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal op het eiland hervindt ze alsnog haar geloof in de liefde.



De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend als een Nederlandse film 100.000, 400.000 of 1.000.000 bioscoopkaartjes weet te verkopen. Eind december ontving natuurdocumentaire 'WAD, overleven op de grens van water en land' als laatste een Gouden Film.