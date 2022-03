Verliefde Rachel kan alleen maar lachen en Eloise drijft de spot met zwangerschapsroddels

video Meilandjes in de bijstand succesvol ondanks kritiek: opnieuw ruim miljoen kijkers

Vooraf was er een hoop gedoe over de ‘armoedeporno’ waar de Meilandjes aan mee zouden werken in Chateau Bijstand, maar uit de kijkcijfers blijkt dat het de fans niet kan deren. Ook de tweede aflevering gisteravond werd door ruim een miljoen mensen bekeken.

