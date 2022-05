Verloofde Britney Spears dankbaar voor steun na miskraam, zangeres deelt topless video

De zangeres en acteur maakten zaterdag bekend hun baby te zijn verloren. Het verlies valt het koppel zwaar. ,,We proberen naar het positieve en naar de toekomst te kijken. Het is zwaar, maar we zijn niet alleen”, aldus Asghari.



Britney zelf is op Instagram alweer bezig met heel andere dingen. Ze deelt een video waarin ze topless over het strand loopt. Met de tekst: ‘Proberen sexy te zijn, rennen zoals Baywatch.’ Het zorgt voor verbaasde reacties onder haar volgers.



In de verklaring van het stel zaterdag lieten ze al weten het te blijven proberen. ,,We zullen ons gezin snel uitbreiden”, herhaalt de acteur nu. De 40-jarige Spears maakte vorige maand bekend in verwachting te zijn. De zangeres heeft al twee kinderen uit haar huwelijk met Kevin Federline.