Vermeende slachtoffers Marilyn Manson: zijn appartement zat onder het bloed

Rechter verwerpt aanklacht vermeend slachtof­fer Marilyn Manson

Een van de vrouwen die Marilyn Manson ervan beschuldigde haar te hebben verkracht is door de rechter terecht gewezen. Haar aanklacht tegen de zanger werd verworpen omdat ze niet specifiek kon aanduiden hoe haar geheugen al die tijd was onderdrukt en waarom ze daar niet eerder achter was gekomen. Dit meldt TMZ.

16 september