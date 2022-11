Vermiste cadeautjes zijn nog altijd niet terecht, Hoofdpiet op de vingers getikt

SinterklaasjournaalWie dacht dat er niet nóg meer mis kon gaan, heeft het fout. In een nieuwe aflevering van het Sinterklaasjournaal werd vanavond pijnlijk duidelijk dat de duizenden cadeautjes, die verspreid zijn over de wereld, nog altijd niet veilig terug zijn omdat het vliegtuig kapot is. Sinterklaas was niet te spreken over de gang van zaken en wilde de Hoofdpiet onder vier ogen spreken.