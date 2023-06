Vernieuwde kijkcijfers straks met streamers en nóg preciezer

,,We zijn al twee jaar bezig met dit proces waarvan we op 28 augustus fase één ingaan”, aldus Patricia Sonius, directeur van de overkoepelende stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO). ,,Nu al zijn de nieuwe kijkmeters en routermeters geplaatst, waardoor de techniek is verbeterd en er dus preciezer kan worden gemeten.”

In het huidige onderzoek wordt bij 1250 huishoudens in Nederland het kijkgedrag gemeten. Vanaf eind augustus worden dat er 1650. Dat aantal wordt in januari 2024 uitgebreid naar 1850. Het panel is een representatieve groep Nederlanders, met andere woorden: een dwarsdoorsnede van de maatschappij wat betreft leeftijd, geslacht en opleiding. Mede op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt die dwarsdoorsnede bepaald. Stopt een huishouden ermee, dan zoekt de SKO een vergelijkbaar nieuw huishouden.

Met de nieuwe meting wordt het ook mogelijk om het kijkgedrag op meerdere schermen (tablet, telefoon, laptop) te analyseren. Dat gebeurt nu alleen met televisieschermen. Ook de streamers (Videoland, Netflix, HBO Max) worden in het kijkgedrag nu nog niet meegenomen. Dat gaat veranderen in het vernieuwde systeem, aldus Sonius. ,,Dat zal overigens nog niet in fase één gebeuren, maar in een latere periode.”

