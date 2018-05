Verraden deze 'stille' BN'ers hun deelname aan Wie is de Mol?

Wie doen dit jaar mee aan Wie is de Mol? De geruchtenmolen draait op volle toeren, nadat vanmorgen de naam van zanger Jamai opdook. Maar er zijn meer BN'ers in de running.

De opnames van de populaire spelletjesshow vinden traditiegetrouw plaats van half mei tot half juni. Iedere BN'er die de afgelopen dagen van de radar verdween, is dus verdacht.

Volledig scherm © ANP Tijdens Wie is de Mol? kiezen veel deelnemers ervoor om geen social media te gebruiken. Als zij normaal gesproken iedere dag een bericht plaatsen en nu enkele dagen niet, dan is dat dus opvallend.



Uit onze analyse blijkt dat de volgende BN'ers wel erg stil zijn. Het gaat om acteur Barry Atsma, actrice Eva van de Wijdeven en acteur Ruud Feltkamp. Ook actrice Abbey Hoes, actrice Isa Hoes, voormalig Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk en actrice Anouk Maas laten weinig van zich horen.

🐶 Een foto die is geplaatst door null (@abbeyhoes) op 11 May 2018 om 7:03 PDT

Geen Jim

Door de naam van zanger Jim Bakkum lijkt inmiddels een streep te kunnen worden gezet, omdat hij in Nederland is. Ook de namen van dj Edwin Evers en presentator Filemon Wesselink kunnen van de verdachtenlijst.

Evers werd vanmorgen op een vliegveld gefotografeerd, waaruit we kunnen concluderen dat hij niet meedoet óf de eerste afvaller is. Wesselink twittert voor het eerst sinds lange tijd weer over de Giro.

Locatie

De doorgaans goed geïnformeerde site Tunnelvisie meldt, op basis van een instagrampost, dat regisseur Rick McCullough voor opnamen hoogstwaarschijnlijk boven Zuidoost-Azië, Midden-Amerika of het westen van Zuid-Amerika vloog. De mogelijkheid bestaat dus dat Wie is de Mol? daar is opgenomen.

20km boven landX #WIDM19 #widm #seizoen19 #researchreis #nofilter #hetisgeenkievvriend Een foto die is geplaatst door null (@richardkingmccullough) op 27 Jan 2018 om 16:13 PST

Dotan



De oproep om uit te kijken naar BN'ers die al enkele weken van de radar zijn verdwenen, leidt ook tot hilariteit. Zo suggereert 538-dj Barend van Deelen dat Dotan mogelijk deelneemt en wordt het afscheid van clown Bassie in twijfel getrokken.

De definitieve deelnemerslijst wordt in oktober verwacht. Heb je voor die tijd een tip? Laat het analist Jaap van Zessen weten via Twitter of Facebook.