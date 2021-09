Verrassende genomineerden Televizier-Ring: Ruinerwold, Een Huis Vol en Mocro Maffia

Nederland­se docu over waterstof bij National Geographic

21 september Is waterstof dé plossing voor ons energieprobleem en voor het terugbrengen van onze CO2 uitstoot? In de documentaire Waterstof, onze nieuwe energie? gaat presentatrice Anic van Damme op ontdekkingsreis naar de status van waterstof in Nederland. Wat kan er al? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er?