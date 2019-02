Verrassende winnaars bij Oscaruitreiking

Niet Roma, maar Green Book als Beste Film. Geen Glenn Close (The Wife), maar Olivia Colman (The Favourite) als Beste Actrice. En Christian Bale (Vice) werd als Beste Acteur verslagen door Rami Malek, voor zijn rol als Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody.

De uitslag van de 91ste Oscaruitreiking bewaarde de verrassingen tot het slot. Even zag het er naar uit dat Roma, de biografische film van regisseur Alfonso Cuarón over zijn jeugd in Mexico City, de hoofdprijs als Beste Film zou pakken, nadat de prijzen voor Beste Regie, Beste Camera en Beste Niet-Engelstalige Film al naar de Netflix-productie waren gegaan.

Maar op de valreep ging de hoofdprijs naar Green Book, de film over de relatie tussen een zwarte pianist en een aanvankelijk racistische chauffeur van Italiaanse-Amerikaanse afkomst die tijdens een tournee door het zuiden van Amerika steeds meer respect voor elkaar krijgen.

Green Book was al bekroond met de Oscar voor het Beste Scenario en voor de Beste Acteur in een Bijrol. Voor de vertolker van de rol als de pianist dr. Don Shirley - Mahershala Ali (House of Cards, Moonlight) - was het zijn tweede Oscar in drie jaar tijd. Zijn tegenspeler Viggo Mortensen viel buiten de prijzen.

Volledig scherm De Oscarwinnaars met van links naar rechts Olivia Colman, Mahershala Ali en Regina King. © AFP

The Favourite

Bij de Actrices was Glenn Close de gedoodverfde favoriet. Zes keer – onder meer voor Fatal Attraction - was zij al voor een Oscar voorgedragen, maar telkens verloor zij. Verwacht werd dat het nu eindelijk haar beurt zou zijn en dat zij kon rekenen op de sympathie van de stemgerechtigde leden van de Academy. Maar toch ging de prijs naar de Engelse Olivia Colman, voor haar vertolking van Queen Anne in The Favourite, de film die tien keer was voorgedragen, maar slechts een prijs in de wacht sleepte. In haar dankwoord refereerde zij aan de periode dat zij als schoonmaakster de kost moest verdienen om haar droom waar te maken.

Rami Malek versloeg favoriet Christian Bale (Vice) in de categorie Beste Acteur voor zijn vertolking van Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody. In zijn dankwoord vatte hij zijn rol als de Queen-zanger zo samen: ,,Het is het verhaal van een homoseksuele immigrant die zichzelf trouw bleef. Het is belangrijk dat dit soort verhalen verteld worden.’’

De meeste winnaars onthielden zich van politieke verklaringen totdat de in een paars pak geklede regisseur Spike Lee op het podium verscheen om de prijs voor het Beste Bewerkte Scenario in ontvangst te nemen voor zijn film BlacKkKlansman. De filmmaker die nooit een blad voor de mond neemt, refereerde aan de slavernij in Amerika, het uitroeien van de oorspronkelijke bewoners en deed een oproep om duidelijk tegen Trump te stemmen bij de volgende verkiezingen. ,,Let’s do the right thing’’, sloot Lee af, verwijzend naar zijn doorbraakfilm met dezelfde titel.

Een duidelijk winnaar was er niet op deze Oscaravond. Bohemian Rhapsody won vier prijzen. Black Panther, de superheldenfilm, won drie Oscars, evenals Green Book en Roma.

Volledig scherm Rayka Zehtabchi en Melissa Berton met hun Oscar voor ‘Period. End Of Sentence.’ © REUTERS

Peroid

Het meest hilarische moment komt voor rekening van de regisseuse van de korte documentairefilm Period. End of Sentence, over de strijd van Indiase vrouwen in New Delhi tegen het stigma dat ongesteldheid heeft in hun cultuur. De winnares verklaarde op het podium niet te huilen omdat zij menstrueerde maar omdat een film over ongesteldheid een Oscar kon winnen.

De Nederlandse Oscarkandidaat Rogier Samuels die als grimeur was genomineerd voor het team dat de makeup verzorgde voor de Zweedse film Border ging met lege handen naar huis. In deze categorie ging de prijs naar Vice, over vice-president Dick Cheney.