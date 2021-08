Verrassing in Robinson! Rob Geus is terug en belooft: ‘Ik gooi geen eten weg’

Oud-kandidaten op herhaling in Expeditie Robinson

Acht oud-kandidaten krijgen dit seizoen een herkansing in Expeditie Robinson. Anouk Maas, zangeres Do, Jayjay Boske, Loek Peters, Loiza Lamers, Rob Geus, Saar Koningsberger en Wietze de Jager deden al eerder mee aan het survivalprogramma.



Ze hoefden niet lang na te denken over een nieuwe kans: ditmaal in Kroatië. ,,Niemand thuis begreep dat ik weer mee ging doen, maar het zit in mijn dna. Ik vind Expeditie Robinson het mooiste programma dat er is. Als je dan weer een kans krijgt, grijp ik die meteen aan”, grijnst Jayjay Boske.



De acht gaan op een eigen eiland in Kroatië de strijd met elkaar aan. Ze weten dat er verderop nóg een expeditie plaatsvindt, maar zijn niet op de hoogte wie dat zijn en wanneer ze samen komen. Ook voor de kijkers is dat gissen.



De expeditie van de oud-kandidaten wordt op donderdag (20.30 uur) uitgezonden, de achttien nieuwelingen zijn op zondag (vanaf 20.00 uur) te zien bij RTL 4. Overigens weten de expeditieleden van de zondagavond niet dat er ook oud-kandidaten meedoen. Bij elkaar strijden dus nu 26 kandidaten om de titel van 2021.