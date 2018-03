Verrassing! Prinses Beatrix als klusjesvrouw

Het drietal snapt de wereld, anders dan de kinderen die dagelijks in dit centrum komen. Die hebben geen idee dat de mevrouw die nu naar buiten loopt om met hen viooltjes te planten een prinses is. Of dat de man die buiten staat te vegen haar neef Bernhard is, een prins dus, die samen met zijn vrouw Anette meekwam met de voormalige koningin. De kinderen die hier komen werken er soms nog aan zindelijk te worden, of zelfstandig te eten. Toch hebben ze het recht om te leren, zegt begeleider Marèl van Willigenburg. ,,Ze kunnen niet naar school, maar om ze toch te stimuleren in hun ontwikkeling bieden we ze activiteiten aan.’’



Over deze kinderen ontfermt Beatrix zich met zorg. Ze maant één van hen de camera’s te negeren. De lenzen zetten hun dag op zijn kop. Een jongen springt van opwinding onophoudelijk op en neer. Een meisje staart naar een camera, alsof ze niets anders ziet. Nog even, dan vertrekt de pers. Dan zal de prinses hier lunchen, kan ze vrijuit praten met de mensen die haar omringen. ,,Ze is hier niet voor de show,’’ zegt Van Willigenburg. ,,Ze wilde meteen aan de slag.’’ De prinses is meer ontspannen sinds haar pensioen, zeggen de mensen die haar kennen. Als ze lacht, hier in Amersfoort tegen de kinderen om haar heen, straalt ze dat uit. In haar witte shirt is het alsof ze net zo is als de anderen. Alleen staat zij centraal in het flitslicht.