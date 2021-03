Vervolg op filmhit Wonder Woman slaat de bioscoop definitief over

Het hing al enkele weken in de lucht, maar Warner Bros. heeft nu definitief besloten het vervolg op Wonder Woman direct uit te brengen op video on demand en Blu-ray. De film zal niet langer op het witte doek te zien zijn, ook als de bioscopen - nu op last van de overheid gesloten vanwege de coronapandemie - vanaf april weer opengaan.

Wonder Woman 1984 met wederom actrice Gal Gadot in de titelrol, is een van de eerste blockbusters die (na talloze keren schuiven met de premièredatum) niet langer op de plank blijft liggen voor een gewenste bioscooppremière. Het is de vraag of meerdere grote Hollywoodtitels die al geruime tijd vergeefs wachten op een heropening van de theaters, zullen volgen. De nieuwe James Bond-film No Time to Die bijvoorbeeld lijkt nog wél het geduld te willen opbrengen: de release staat nu gepland voor eind september.

Het vervolg op Wonder Woman, in 2017 een van dé kaskrakers van dat jaar, was al enige tijd in de Verenigde Staten te zien op streamingdienst HBO MAX. Dit platform is nog niet actief in Nederland. Het vervolg zal in ons land te huur zijn vanaf 31 maart op diensten als Pathé Thuis, Amazon Prime Video en YouTube. Een week later verschijnt de film op meerdere video on demand-kanalen én kan hij worden aangeschaft op dvd en Blu-ray.

Hoopvol

Begin dit jaar werd bekend dat van alle bioscopen in Nederland zeker een derde ‘diep in de problemen’ zit. Onder invloed van de pandemie daalde vorig jaar het aantal bioscoopbezoekers van 38 miljoen naar 16,8 miljoen bezoekers. Echter, vlak voor het uitbreken van de crisis werd opvallend genoeg juist een stijging in het aantal bezoekers van ruim 9 procent waargenomen (ten opzichte van dezelfde periode in 2019). Er werden vorig jaar zelfs vier nieuwe bioscopen bijgebouwd.

De bioscoopbranche verwacht daarom dat de cijfers, zodra de theaters weer open mogen, flink zullen stijgen. ,,De Nederlandse bioscoopmarkt is gezond en vitaal”, aldus Hajo Binsbergen van de Filmdistributeurs Nederland (FDN) eerder tegen deze website. ,,Wij kunnen ervan uitgaan dat we weer massaal naar de bioscoop gaan.”

Volledig scherm Gal Gadot in Wonder Woman 1984. © AP