Vervolg op hitserie The Last of Us komt niet eerder dan eind volgend jaar

Met video Toon van Driel 50 jaar met Knudde in het AD: ‘Ik ben de dorpsgek, de hofnar van de krant’

Striptekenaar Toon van Driel - zondag staan zijn Knudde-strips exact 50 jaar in het AD - is nu ook kunstenaar. Onder de noemer Toon on Tour exposeert hij met schilderijen van zijn stripfiguren. Nu nog in restaurants in Noord-Holland, maar: ,,Binnen een paar jaar wil ik in het Moma in New York staan.’’