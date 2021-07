Vervolg op The Hitman's Bodyguard drijft op nihilisme

Opbouw en kaartver­koop Pukkelpop stilgelegd om onduide­lijk­heid over coronare­gels

15:21 De opbouw van het Belgische festival Pukkelpop in Hasselt is stilgelegd. De organisatie wil van de Belgische overheid duidelijkheid over het maandag aangekondigde Covid Safe Ticket. Dat lijkt op de Nederlandse CoronaCheck-app, en is een bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers daar vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Pukkelpop trekt ook veel Nederlands publiek.