VI-collega's welkom op bruiloft René van der Gijp: ‘Of ze komen is een tweede’

Veronica Inside -analist René van der Gijp stapt vandaag in het huwelijksbootje. Aan het einde van de middag geeft de 59-jarige oud-voetballer zijn jawoord aan zijn vijftien jaar jongere liefde Minouche. Dat gebeurt in een strandpaviljoen in Noordwijk waar ook hij gebonden is aan de coronamaatregelen.

,,Er komt een man of 40 en ‘s avonds hebben we nog een klein feestje met 100 mensen. Dat mag net met de coronamaatregeltjes”, vertelt ‘Gijp’ aan BuzzE. ,,We moesten er 50 of 60 afzeggen.”



Ondanks de recente strubbelingen rond hun programma Veronica Inside hebben alle hoofdrolspelers gewoon een uitnodiging in de bus gekregen. ,,Hans Kraay jr., Jan Boskamp, Johan Derksen, Wilfred Genee, Marco Louwerens. Allemaal mensen met wie ik al twaalf jaar werk”, somt René op. ,,Of ze ook komen is een tweede”, lacht hij.

Geen big deal

René maakt zich daar in ieder geval niet druk om. Sowieso vindt hij de bruiloft niet zo’n ‘big deal’. ,,Dat is het voor de media meer. Maar ik begrijp dat ook wel. Er is nu niets dat speelt, behalve Linda de Mol die haar jurk uitdoet.”



,,Je moet het zo zien: we hebben het hartstikke fijn en zien dit gewoon als een bevestiging dat we het leuk vinden met elkaar”, gaat René verder. ,,Iedereen vraagt maar: ‘hoe voel je je eronder?’. Nou prima joh, ik vind het hartstikke leuk maar het is niet zo dat ik er al weken van wakker lig.”

Mondkapje op

Na de ceremonie, die wordt geleid door zangeres en buitengewoon trouwambtenaar Imca Marina, gaan René en Minouche ‘lekker op vakantie’ naar Ibiza. ,,Lekker tien dagen met een mondkapje op alle restaurants bekijken. En daarna weer Champions League op tv. Daar heb ik ook wel weer zin in. En misschien praten we nog met Talpa hoe het nu verder moet maar ik maak me er niet al te druk om.”



René en Minouche hebben sinds het najaar van 2017 een relatie, een jaar nadat Gijps partner Daniëlle overleed. Vorig jaar oktober vroeg de voetbalanalist Minouche ten huwelijk. De twee kennen elkaar van het schoolplein en via hun kinderen die in dezelfde klas zaten.

