Viaplay maakt serie over vuurwerkramp Enschede

Willeke Alberti sluit laatste so­lo-theater­tour af: alles gedaan

Willeke Alberti neemt afscheid van het theater. Nouja, in elk geval wat betreft haar solo-theatertournees, verduidelijkt ze tegenover het ANP. ,,Het kan best zijn dat iemand die me lief is het theater ingaat en met vraagt om een liedje te zingen. Als dat niet te vaak is dan doe ik het met liefde.” De 77-jarige zangeres sluit haar theatertournee dinsdagavond af in Het Concertgebouw.

8:40