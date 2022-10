Viaplay passeert mijlpaal van 1 miljoen abonnees in Nederland

Het Zweedse streamingplatform Viaplay, dat op 1 maart in Nederland werd gelanceerd, passeerde in het derde kwartaal de mijlpaal van meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees.

De streamingdienst die in verschillende landen veel sport aanbiedt, waaronder Formule 1, Bundesliga- en Premier League-voetbal, maar ook eigen producties maakt, zag het totale aantal abonnees in het afgelopen kwartaal met 879.000 toenemen tot dik 6,4 miljoen. Dat is 78 procent meer dan een jaar geleden.

Het aantal premium-abonnees in Noorwegen nam toe na de opname van de Engelse Premier League in het pakket in augustus, maar groeide in een langzamer tempo dan verwacht. De internationale Viaplay-activiteiten, ofwel de activiteiten buiten de Scandinavische landen, voegden 685.000 abonnees toe in het kwartaal. Dat is meer dan het dubbele van het aantal abonnees in het voorgaande kwartaal.

De toevoeging van de Engelse Premier League-rechten in Polen en Nederland droegen bij aan de groei. De omzet van de internationale activiteiten nam daardoor ook toe, mede door de hogere abonnementsprijs in Nederland. In Polen groeide het aantal abonnees net als in Nederland tot boven de 1 miljoen. De advertentie-inkomsten daalden met 3 procent op jaarbasis door de zwakkere marktomstandigheden voor tv-reclames.

Overname Premier Sports

Viaplay nam in juli de Britse sportzender Premier Sports over. Met de overname wil het bedrijf in versneld tempo groeien, in aanloop naar de lancering van Viaplay in het Verenigd Koninkrijk dit najaar. Nu de overname van Premier Sports is afgerond, verhoogt het bedrijf de doelstelling voor het aantal internationale abonnees aan het einde van het jaar naar zo’n 2,7 miljoen, van ongeveer 2,5 miljoen. Viaplay wordt op 1 november gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: