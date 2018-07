Vice-host Abel boos op Jan Versteegh: geldprogramma is gejat

Vice-videohost Abel van Gijlswijk vindt dat zijn webserie Geldspel te veel lijkt op een nieuw programma van BNNVARA-presentator Jan Versteegh en is boos. In zijn nieuwe programma Rijk! onderzoekt Versteegh hoe hij zo snel mogelijk rijk kan worden, Abel stort zich op de vraag of geld gelukkig maakt.

Van Gijlswijk zoekt via Twitter de confrontatie met Versteegh op. ,,Leuk idee, sukkels'', laat hij BNNVARA en de presentator weten. Versteegh reageert met de toelichting dat Rijk! een vervolg is op Jan de Belastingman, dat vorig jaar werd uitgezonden. ,,Kennelijk is het actueel. Zure!'', klinkt zijn antwoord.

Volgens Versteegh hebben de opnames van zijn show, die vanaf september worden uitgezonden, eerder plaatsgevonden. Abel ziet dat niet als een geen geldig excuus. ,,Je begon met draaien toen wij al klaar waren. Per ongeluk een programma gemaakt terwijl je wist dat iemand anders exact hetzelfde aan het maken was.''

Secundair

,,Ik heb het idee dat steeds meer mensen rijk worden als doel in het leven hebben. Hoe je rijk wordt is secundair, als je het maar wordt'', aldus Versteegh eerder vandaag. ,,Kennelijk is het idee dat geld echt de sleutel is tot geluk. Ik ga op zoek naar het hoe en waarom en kijk vooral of ik zelf ook rijk kan worden.''

Van Van Gijlswijks Geldspel zijn vier afleveringen gemaakt. Hij gaat onder meer in op de vraag of het dom is om dol op geld te zijn en duikt in de wereld van cryptocurrencies.