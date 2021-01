Victor Reinier over opnames Flikken Maastricht in coronatijd: ‘De antistoffen spuiten mijn oren uit’

Een felbevochten Gouden Televizier-Ring en al 151 afleveringen lang mooie kijkcijfers: Flikken Maastricht is een begrip. Dat had acteur Victor Reinier (57) niet verwacht toen hij in 2007 met de opnames begon: toen was het plan om slechts dertien afleveringen te maken. Kijken of het aan zou slaan. ,,Ik weet de eerste repetitiedag nog goed. Regisseur Pieter van Rijn, Angela Schijf en ik, in het oude IBM-gebouw langs de snelweg. Het was spannend, want we moesten onze personages gaan vormgeven. Zie het als een vormloze bonk klei die we met elkaar moesten boetseren.”