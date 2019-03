‘Victoria en David Beckham na lucratief jaar samen 700 miljoen waard’

‘Wilhelmina Kuttje’ Janine van Elzakker (73) overleden

17:13 Actrice en stemactrice Janine van Elzakker is in de nacht van zondag op maandag overleden. Dat heeft haar goede vriendin Beppie Melissen bevestigd. Van Elzakker was al enige tijd ziek en werd 73 jaar. Ze verwierf vooral bekendheid door haar optreden als Wilhelmina Kuttje in de televisieserie Plafond over de vloer.