Victoria Koblenko woest na kritiek op weekendje weg zonder zoontje

Victoria Koblenko (37) vindt het absurd dat ze op sociale media kritiek krijgt op het feit dat zij en haar levenspartner, oud-voetballer Evgeniy Levchenko, zonder zoontje Kiy (2) genieten van een romantisch weekendje weg in Italië. Volgens de actrice is het alweer twee jaar geleden dat ze alleen op vakantie gingen.

Koblenko rept in een pittige Instagrampost over een vrouw die haar een bericht stuurde met daarin de vraag of zij en Levchenko wel genoeg tijd hebben om door te brengen met hun in augustus 2016 geboren kind. Met andere woorden: hoe halen de twee het in hun hoofd om een keer zonder Kiy een tripje te maken. De actrice, zo stelt ze, zit absoluut niet te wachten op ongevraagde opvoedlessen: berichten waarvan ze soms toch een schuldgevoel krijgt.

Victoria roept haar volgers op te reageren op haar standpunt dat ouders op gezette tijden tijd voor elkaar moeten vrijmaken en dat kinderen ook wel eens zonder ouders kunnen. Na de kritiek die ze kreeg, schrijft de actrice: ,,We keken elkaar aan, probeerden ons te herinneren wanneer ons vorige romantische weekend samen was en kwamen na lang denken tot de conclusie dat het in december 2016 was. Bijna twee jaar terug.”

Koblenko, die net als Levchenko (40) op sociale media bewust bijna nooit iets meldt over of toont van Kiy, vraagt zich met een knipoog af hoe vaak een papa en mama per jaar een romantisch weekendje weg kunnen voordat men de kinderbescherming belt. Haar volgers mengen zich vervolgens massaal in de opvoeddiscussie. Het merendeel geeft haar groot gelijk. Veel ouders zeggen ook regelmatig ongevraagde kritiek te krijgen als ze hun kinderen eens thuis laten. Een van de reacties: ,,Gewoon blijven doen! Het is goed voor je relatie en je wordt er betere ouders van. Dat voelt een kind ook.” Of: ,,Groot gelijk! En mensen moeten eens stoppen zich te bemoeien met andersmans leven.”

