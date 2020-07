Videoland komt met drie nieuwe abonnementsvormen

Videoland is vandaag gestart met de onderstaande abonnementsvormen. Klanten van de streamingdienst behouden hetzelfde aanbod aan series, films en documentaires. De verschillen in de abonnementen zitten hem vooral in de aanwezigheid van advertenties, het aantal schermen waarop Videoland tegelijkertijd te bekijken is en toegang tot de Download to Go-functie. Voor huidige klanten verandert er momenteel niets.



De prijzen van de abonnementen zijn ook bekendgemaakt. Het basis-abonnement kost 4,99 euro per maand. De gebruiker krijgt tussendoor reclame en kan één scherm gebruiken. Het plus-abonnement bedraagt 7,99 euro per maand. Hierbij kan de klant twee schermen tegelijk gebruiken, is er geen reclame en is de Download to Go-functie beschikbaar. De duurste versie, premium, kost 9,99 euro per maand. Ook dit abonnement is reclamevrij, bevat de Download to Go-functie maar kijkers kunnen dan vier schermen tegelijk gebruiken.