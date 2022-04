Videoland strikt Will Koopman: eind van dit jaar kerstfilm

De 65-jarige Koopman is bekend van hits als Gooische vrouwen, Divorce, Oogappels en recent Diepe gronden, een dramareeks met onder anderen Linda de Mol en Egbert-Jan Weeber. De vierdelige serie werd op zondagavond uitgezonden op SBS 6 en verscheen een dag later op Videoland. Vorig jaar verscheen van haar hand de film Alles op tafel.



Koopman gaat samen met Videoland dramaseries en films ontwikkelen en regisseren. Ze blijft overigens wel in dienst van productiebedrijf ITV als Creative Director Netherlands Drama. Koopman is opgetogen over de samenwerking ,,Ik vind het heel erg leuk omdat Videoland zich richt op Nederlandse producties, en daar ben ik ook van”, zegt de regisseur/maker die geniet van haar werk. ,,Ik blijf dit het leukste vak van de wereld vinden.” Videoland maakt vandaag bekend met nog meer makers in zee te gaan.