Vier maanden na bevalling tweeling is Beyoncé alweer helemaal in shape

Gordon sluit weekje detoxen met succes af: 'Bam! Bijna 4 kilo afgevallen'

8:12 Gordon (49) is er in een detoxkliniek bij de Spaanse stad Alicante in geslaagd in een week tijd bijna vier kilo af te vallen. Dat lukte hem, zo jubelt hij vandaag op Facebook, met een therapie waarbij thee, zuurstof, vitaminepreparaten, wortelsap, zeewier, massageolie en therapeuten de hoofdrol speelden. ,,Ik kan het niet meer zien, maar mijn toekomstige man krijgt mij wel in mijn beste shape sinds jaren.''