Vier Nederlandse tv-programma’s in de race voor prestigieuze Gouden Roos

Mijn Rembrandt en Het geheim van de Meester maken kans in dezelfde categorie, namelijk Kunst. In Mijn Rembrandt onderzoekt filmregisseur Oeke Hoogendijk wat het werk van kunstschilder Rembrandt van Rijn zo bijzonder maakt. In Het geheim van de Meester reconstrueert een team van vier experts een bekend werk van een grote kunstenaar. In het seizoen dat nu kans maakt op de Gouden Roos was dat onder meer Het Melkmeisje van Johannes Vermeer.

Hitte, een onlinedramaserie van de EO, maakt kans in de categorie Multiplatform-serie. Hitte is een thriller over het klimaat en is alleen online te zien via NPO3.nl. Het VPRO-programma Hoofdzaken maakt kans in de categorie Jeugd. In Hoofdzaken nemen kinderen plaats in de stoel van kapper Marco en vertellen ze hem via de spiegel over een bijzonder deel van hun leven.