Vier sterren voor A Quiet Place 2: Je durft nauwelijks op een stukje popcorn te kauwen

De openingssequentie betreft een flashback, toen de familie Abbott nog compleet was (niet iedereen in het origineel haalde de eindstreep) en de wereld nog moest leren dat je de hongerige monsters pas de baas bent zolang je alle vormen van geluid tot een absoluut minimum beperkt. Moeder Evelyn (Emily Blunt) probeert met haar zoontje per auto een aanval te ontvluchten door vol op het gaspedaal te trappen, maar als de uit de kluiten gewassen wezens de weg blokkeren, moet ze in blinde paniek al haar rijvaardigheden uit de kast trekken om te overleven. Zo’n adrenalinestoot deelde alleen Steven Spielberg in zijn hoogtijdagen uit.