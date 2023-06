Vier sterren voor Asteroid City: met Tom Hanks, Scarlett Johansson en een alien in lockdown

Asteroid City Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Tragikomedie



Over de unieke visuele stijl van de Amerikaanse regisseur werden sinds zijn doorbraakfilm Rushmore (1998) complete boeken volgeschreven. Probeer dat maar eens bondig samen te vatten. Een poging: zijn gebruik van pastelkleuren, fascinatie voor symmetrie en liefde voor vintage-spullen als bandrecorders en corduroyjasjes geven je het gevoel naar een bewegend poppenhuis te kijken. Dat geldt voor zijn animatieproducties die letterlijk door poppen worden bevolkt (als Fantastic Mr. Fox naar het boek van Roald Dahl), en ook voor zijn zogeheten ‘liveaction’-films waarvoor tegenwoordig compleet Hollywood in de rij staat.

Je telt pas mee als je tot Andersons steeds groter wordende ensemble van acteurs behoort. Dan moet je wel bereid zijn je mimiek in toom te houden. Zijn personages lachen of huilen zelden. Bewust. Wie even alle fraaie etalages wegdenkt, kijkt naar films over mensen die het moeilijk vinden contact te leggen met hun innerlijke emoties, laat staan die te delen met anderen. Dat gegeven leverde een van zijn meesterwerken op: The Royal Tenenbaums (2001) met Gene Hackman die acteert alsof hij stervende is in een poging de gebroken familiebanden te lijmen.

Volledig scherm Steve Carell (links) in Asteroid City. © Courtesy of Pop. 87 Productions/

Maar als de focus steeds meer op het uiterlijk van zijn werk ligt en Anderson iedereen in cryptische staccato-zinnen laat mijmeren over de zin van het leven, wordt het taaie kost. Dat lijkt even het geval bij Asteroid City die zich afspeelt rond 1950 in een fictief woestijnstadje waar kinderen en hun ouders vanuit het hele land met telescopen bij elkaar komen voor een evenement rond de ruimtewetenschap. Als daar plotseling een alien zijn gezicht laat zien, komen de bezoekers in een soort lockdown vast te zitten. En die bezoekers zijn wereldberoemd. Een greep uit de sterrencast: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Margot Robbie en Jason Schwartzman.

Covid-metafoor

Die laatste staat hier centraal. Zijn personage Augie Steenbeck is een oorlogsfotograaf die pas in Asteroid City de moed heeft verzameld zijn kids te vertellen dat hun moeder recent is overleden. Hij wachtte op het juiste moment, vertelt hij zijn door Tom Hanks gespeelde schoonvader. ,,Het is nooit het juiste moment, voor niets’’, luidt zijn droevige reactie. Rouw en eenzaamheid zijn vervolgens de sleutelwoorden in deze film. Alle gestrande bezoekers liggen met zichzelf overhoop en moeten met iets, met iemand of ‘gewoon’ met de oneerlijkheid van het leven in het reine zien te komen. Klinkt als zware kost, maar het zit allemaal tjokvol aardige grapjes, rake zinnen, visuele vondsten en vreemde vogels die het geheel luchtig houden.

Een hulpmiddeltje voor iedereen die slechts een wonderschoon vormgegeven freakshow ziet, bevolkt door afstandelijke personages: Asteroid City werkt inhoudelijk als één grote covid-metafoor. Gevangen in quarantaine, de behoefte aan interactie maar niet goed weten hoe, geen controle hebben over wat dan ook. Door die lens zou dit poppenhuis zo maar eens tot leven kunnen komen. Aan het eind is iedereen een klein beetje wakker geworden. We hebben elkaar keihard nodig. En er is altijd nog die oneindige wereld die we de kosmos noemen. Kijk dus niet alleen vooruit, maar ook naar boven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: