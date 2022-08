Vier sterren voor Five Days at Memorial: als een ziekenhuis in een hel verandert

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de dramaserie Five Days at Memorial .

Five Days at Memorial Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Apple TV+)



,,Dit verwacht je in een Derde-Wereld-land, maar niet in Amerika”, verzucht dokter Anna Pou als zij de schade opneemt in het Memorial Ziekenhuis in New Orleans tijdens de orkaan Katrina die in 2005 1833 mensen het leven kostte.

Het ziekenhuis kampt met lekkages, het doorgebroken water reikt tot de voordeur, patiënten liggen her en der verspreid door het gebouw, dakloze buurtbewoners zijn opgevangen, de elektriciteit valt om de haverklap uit en de temperaturen stijgen tot onaanvaardbare hoogten.

Ook de medische staf raakt uitgeput. Hulp van buitenaf blijft uit, de zwaarste zieken kunnen niet worden vervoerd en talloze levens staan op het spel. In deze panieksituatie neemt de leiding een drastisch besluit waarop deze dramaserie is gebaseerd.

Op 45 kansloze en onvervoerbare patiënten wordt euthanasie gepleegd door hen een fatale overdosis morfine toe te dienen. De vondst van de lijken leidt tot een diepgaand onderzoek waarin de handelwijze van de betrokken artsen wordt uitgeplozen. Wie nam de beslissingen?

Fatale injecties

Hoofdverdachte is dr. Anna Pou, een rol van Vera Farmiga, bekend van Up in the Air en Bates Motel. Pou heeft een christelijke achtergrond, staat hoog aangeschreven, is misschien wel de meest empathische arts in het gebouw, maar toch heeft zij vermoedelijk de fatale injecties gegeven.

Five Days at Memorial legt de focus op haar, hoe zij naderhand wordt aangeklaagd en een vervolgens in een juridisch en mediaspektakel belandt met – gezien het waterdichte bewijsmateriaal – een verrassende afloop.

Dit waargebeurde drama zal in de slotafleveringen niet iedereen geruststellen. Harde noten worden er gekraakt over medische ethiek, maar niemand lijkt een bevredigend antwoord te hebben.

