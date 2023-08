Vier verdachten van bedreigen schrijver Pim Lammers volgende week voor rechter

‘Blotebil­lentac­tiek’ kan Thijs Römer in hoger beroep wellicht nog redden

Het hoger beroep dat acteur Thijs Römer wil in zijn zedenzaak kan bij zijn slachtoffers op weinig sympathie rekenen. Ze zijn boos en teleurgesteld en hadden liever gezien dat hij de zaak had laten rusten. Werkt de acteur zich zo alleen maar meer in de nesten? De ‘blotebillentactiek’ kan hem wellicht toch nog helpen.