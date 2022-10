Vierde Grote Sinterklaasfilm opent succesvoller dan voorgangers

De vierde bioscoopfilm De Grote Sinterklaasfilm heeft een succesvollere openingsweek beleefd dan de drie voorgangers. De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis , die op 5 oktober in première ging, trok in de eerste week ruim 12.000 bezoekers naar bioscopen door heel Nederland.

Producent en regisseur Lucio Messercola zegt dat ook Sinterklaas ‘erg tevreden’ is met de openingsweek. ,,We kunnen wel zeggen dat de kaartjes als blauwe pepernoten over de toonbank vliegen.” Volgens Daniëlle Raaphorst, business affairs manager bij filmdistributeur Just Entertainment, duiden deze cijfers erop dat men weer zin heeft in Sinterklaas, maar ook dat het bioscoopbezoek weer aantrekt. ,,Heel wat gezinnen vinden gelukkig hun weg naar de bioscoop weer terug.”

In de familiefilm krijgt Hugo Hogepief de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas te passen, maar wanneer hij die kwijtraakt en twee gemeneriken de sleutelring in handen krijgen, is het nog maar de vraag of de Speelgoedkluis wel geopend kan worden.

Robert ten Brink, Martien Meiland, Chris Tates, Jan Versteegh en Richard Groenendijk spelen mee in De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis. Ook prinses Laurentien is te zien in de film.

