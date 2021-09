Vierde seizoen Oogappels in voorjaar 2022 verwacht

VIDEO Lof voor Alides Hidding na optreden in Beste Zangers: ‘Stiekem vergeten hoe goed hij is’

10:40 Alides Hidding is gisteren onder complimenten bedolven na zijn optreden in Beste Zangers. De 67-jarige oprichter en zanger van de Time Bandits bracht een Drentse versie van Mien vrouw mos es weet’n, een lied van collega Hendrik Jan Bökkers, die in de aflevering van gisteravond centraal stond. ‘Zit met open mond te kijken naar optreden van Alides Hidding... Fan-tas-tisch!’, reageerde een van de 958.000 kijkers.