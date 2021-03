Vierde seizoen van The Handmaid’s Tale vanaf 30 april te zien bij Videoland

De dystopische dramaserie The Handmaid’s Tale speelt zich af in de nabije toekomst en is gebaseerd op de klassieke roman van Margaret Atwood. De serie vertelt over het leven in Gilead, een totalitaire samenleving in wat vroeger deel uitmaakte van de Verenigde Staten.



In het aankomende seizoen slaat hoofdrolspeelster June (Elisabeth Moss) terug tegen Gilead als een felle rebellenleider. Maar de risico’s die ze neemt, brengen onverwachte en gevaarlijke nieuwe uitdagingen met zich mee. Haar zoektocht naar gerechtigheid en wraak dreigt haar te verteren en haar meest gekoesterde relaties te vernietigen.