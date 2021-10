Vierde zoontje voor boer Leo en Eline: ‘Voor ons voelt het compleet’

Net als de andere drie jongens is Syb thuis geboren, vertellen Leo en Eline trots. ,,En het zusje van Eline was voor de vierde keer als verloskundige bij de bevalling.’ De oudste twee, Ties (3) en Guus (2), vinden het allemaal wel interessant en hebben al met Syb geknuffeld. Maar Jelle (1) is nog te jong om er echt iets van te vinden.”



Dat het inmiddels een echt mannenhuis is geworden, noemt Leo ‘prachtig’. Hij had in 2014 nooit kunnen bedenken dat zijn leven zo zou lopen. ,,Toen gisteren dat kleine hummeltje bij me lag, besefte ik weer even hoe dankbaar ik daarvoor mag zijn.”