Viggo Waas kijkt anders naar het leven na herseninfarct

Britse bioscoop schrapt omstreden film over dochter profeet Mohammed na bestorming boze moslims

Moslims in het Verenigd Koninkrijk roeren zich vanwege een nieuwe, controversiële film over de dochter van de profeet Mohammed. Na massaal protest, bestorming van bioscopen en een petitie met 120.000 handtekeningen heeft de Britse bioscoopketen Cineworld alle vertoningen van de film The lady of heaven alvast geschrapt.

13 juni