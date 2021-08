Vijf sterren voor dramaserie over liefdeskoppel die morgen te zien is op NPO 3

Stel dat er ooit een publieksenquête gehouden wordt over het populairste liefdesstel aller tijden in een dramaproductie. Hoe zou de top drie eruit zien? Bridget Jones en haar Mr. Darcy op de eerste plaats? Gevolgd door Scarlett O’Hara en Rhett Butler uit Gone with the Wind? En voor de bronzen plek Rick en Ilsa uit Casablanca? En dan is er natuurlijk de buitencategorie met het vaak verfilmde liefdesdrama van Romeo en Julia.