Vijf sterren voor Tár: machtsgeil monster of slachtoffer van de cancelcultuur?

recensieIs de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde dirigent Lydia Tár een machtsgeil monster of een slachtoffer van de cancelcultuur? Tár , goed voor zes Oscarnominaties waaronder voor hoofdrolspeler Cate Blanchett, is zo slim het oordeel door de kijker te laten vellen.

Het is bijna onmogelijk om tijdens Tár, die vanaf donderdag in de bioscopen draait, niet aan de gevallen presentator Matthijs van Nieuwkerk te denken. In hoeverre mocht hij als hét gezicht van een door bijna iedereen gewaardeerd, ‘belangrijk’ programma, de grenzen van behoorlijk gedrag naar collega’s opzoeken? De meningen lopen nog altijd sterk uiteen.

Het fenomenale Tár tackelt dezelfde vraag, maar dan binnen de elitaire wereld van de klassieke muziek. En de eigenzinnige, maar briljante dirigent Lydia Tár, is een lesbische vrouw. Dat moet in ons oordeel natuurlijk niks uitmaken, maar een deel van het publiek zal daardoor sneller geneigd zijn het voor haar op te nemen. Een heel grote worden binnen een mannenbolwerk, ‘dat dwingt toch respect af’?

Toch wordt Tár, een geheel fictief personage, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou ze jonge dames voorrang geven binnen het prestigieuze orkest dat ze leidt in Berlijn. Dat zou bovendien gepaard gaan met seksuele handelingen. ‘Zou’, inderdaad. De film van regisseur Todd Field, onder meer bekend van Little Children en In The Bedroom, laat de precieze waarheid in het midden. Wel krijgen we hints dat ze sterk geneigd is haar privileges als wapen in te zetten.

Volledig scherm Cate Blanchett stars als Lydia Tár in Tár. © Courtesy of Focus Features

In een lange proloog wordt ze geïnterviewd over haar vak. Maar niet voordat de interviewer een bijna lachwekkend vleiend introductiepraatje houdt en alle door zijn gast gewonnen prijzen opsomt. Achter de coulissen zien we hoe Társ assistente dit babbeltje letterlijk woord voor woord kan meepraten. Het mag duidelijk zijn: haar baas heeft deze lofzang hoogstwaarschijnlijk zélf geschreven.

#metoo

Tár dirigeert dus niet alleen de musici waarmee ze werkt, maar alles en iedereen in haar leven. En zodra ze de controle ook maar even verliest, zien we hoe paniek zich van haar meester maakt. Wie uiteindelijk tot de conclusie komt dat ze geen monster is, maar een slachtoffer van de cancelcultuur, ziet in elk geval wat het gevaar kan zijn van hoog in aanzien staan: vergeten dat je medemensen gevoelswezens zijn van vlees en bloed. En boetedoening of niet: ze zal haar passie voor muziek opnieuw onder de loep moeten nemen.

Een film die de kijker wil dwingen genuanceerd te denken over alle vertakkingen van de #metoo-beweging, valt of staat met geloven dat Lydia Tár een muzikaal genie is. Met de magnifieke actrice Cate Blachett aan het roer, die hier volgende maand mogelijk haar derde Oscarbeeldje voor wint, blijven we ons altijd afvragen of iemand met zo'n status met meer mag wegkomen dan de gemiddelde persoon.

Regie: Todd Field. Hoofdrollen: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong en Noémie Merlant

