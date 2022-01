Vijftig Pop of een Envelop na jaren terug op de radio

In Vijftig Pop of een Envelop moet de kandidaat een vraag over muziek, actualiteit of een algemene vraag beantwoorden. Bij een goed antwoord heeft de deelnemer een keuze tussen 50 euro of een van de honderd enveloppen. Het spel wordt gespeeld in de dagelijkse show van dj Emilie Sleven, tussen 12.00 en 15.00 uur. Ze is ‘vereerd’ dat ze het ‘egendarische item’ terug mag brengen op de radio.