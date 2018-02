Viktor Brand huilt met bejaarden mee: 'Het is zó raak wat ze zeggen'

Brand stond paf van de levenskracht van de krasse knarren. Ze zijn dan misschien wat langzamer en een beetje doof geworden, maar ontzettend leergierig. Met voormalig bakker Egbert sloot hij een bijzondere vriendschap. ,,Hij heeft mijn hart gestolen. Hij wil niet denken aan een eindig leven en maakt van elke dag een feest. Als je daar een maand bij in de buurt bent, ga je van hem houden.'' Mensenmens Brand kreeg daardoor een bijna psychologische rol. ,,Ik heb nog nooit zo veel gehuild als in dit programma. Het is soms zó raak wat ze zeggen. Als je met Bep kletst, die in drie jaar tijd haar man en zonen kwijtraakte aan kanker, heb je mij. Voor sommige programma's heeft het geen toegevoegde waarde als de presentator meehuilt, maar nu kon ik niet anders. Je wordt zo close met zijn allen. Dan zit je met Egbert in de kerk, pakt hij zijn oude bijbeltje en leest hij met tranen over zijn wangen zijn favoriete vers voor. Het is allemaal ontzettend puur.''



Ook ging de wens van deelnemer Cees, die onlangs zijn zoon verloor, zomaar in vervulling. Na alles wat hij had meegemaakt, wilde hij niets liever dan zijn vrouw opnieuw ten huwelijk vragen. Brand regelde het. ,,Wij naar een juwelier voor een klein ringetje, Gerda naar het huis gelokt en de ouderen versierden de tuin. Dat zijn topmomenten!''