Viktor & Rolf doen outfit Doja Cat vergeten met ‘bizarre’ show in Parijs: ‘Totale verwarring’

met foto'sHet Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf heeft de show gestolen bij de Haute Couture Week in Parijs door te bewijzen dat het altijd excentrieker kan. Hun bizarre show is het meest onvergetelijke moment van het evenement, oordeelt het toonaangevende Britse Vogue .

Modeliefhebbers dachten alles wel gezien te hebben na rapper Doja Cat, die in de Franse hoofdstad verscheen met 30.000 kristallen op haar lijf. Maar de internationale showbizzmedia blijven smullen van het evenement.

Doja Cat in haar bijzondere outfit van Schiaparelli.

Er was Kylie Jenner, die lof en kritiek kreeg voor haar jurk met een enorme leeuwenkop. Doja Cat op een andere dag, toen ze nepwimpers gebruikte als plaksnor. Zangeres Noah Cyrus, die slechts een ketting over haar boezem droeg. En Apple, de 18-jarige dochter en het evenbeeld van Gwyneth Paltrow. Zij verschijnt zelden in het openbaar, maar zat ineens op de eerste rij bij een Chanel-show.



Kylie Jenner in haar leeuwenjurk.

Apple Martin, de dochter van Gwyneth Paltrow en Chris Martin.

Maar hét moment van de week had juist niets met randzaken te maken, schrijft Vogue. De jurken aan het begin van de show van Viktor Horsting en Rolf Snoeren waren al ‘adembenemend’, maar toen moest de twist nog komen. Naarmate de show vorderde, droegen de modellen de jurken op steeds gekkere manieren, zoals zijwaarts of horizontaal.



Een model bij de show van Viktor & Rolf in Parijs, met haar jurk ondersteboven.

Vogue heeft een toepasselijke benaming voor het geheel: topsy-turvy, wat zowel ‘ondersteboven’ als ‘een staat van complete verwarring’ betekent. Het is goed om te beseffen dat Viktor & Rolf niet denken dat mensen hiermee naar de supermarkt gaan: dit was haute couture, vooral bedoeld als kunst. Daarmee overtroffen ze in de strijd om aandacht makkelijk Kylie Jenners jurk, aldus het blad.



Het model bij Viktor & Rolf droeg haar jurk horizontaal.

Het duo zette de modewereld letterlijk op zijn kop, schrijft CNN. De site spreekt van een stevig staaltje techniek, want hoewel de jurken de zwaartekracht behoorlijk de proef stelden, bleef alles op zijn plek.

De achterkant van de horizontale jurk bij Viktor & Rolf in Parijs.

