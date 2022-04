Vingertopje dat Johnny Depp verloor door kok gevonden in keuken

Destijds werden de opnames van de film Pirates of the Carribean 5 tijdelijk stilgelegd vanwege het incident, dat plaatsvond in het huis waar Depp en Heard verbleven in Australië. Depp beweerde dat Heard, van wie hij in 2017 scheidde, een wodkafles naar hem gooide waardoor hij zijn vingertop verloor. Heard zei echter dat dit kwam doordat de acteur in een woede-uitbarsting zijn telefoon stuk sloeg tegen de muur.

Huiselijk geweld

De zaak gaat om een artikel uit The Washington Post waarin Heard schrijft dat ze huiselijk geweld heeft meegemaakt. Ze noemt niet de naam van Depp, maar volgens hem is het duidelijk dat het over hem gaat. Daarom klaagde hij haar aan voor smaad. Vorig jaar troffen de exen elkaar ook al in de rechtbank in Londen. Depp verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was als getuige voor The Sun aangevoerd.